Cosa fare a Ferragosto a Roma | eventi dal 12 al 15 agosto

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 10 agosto 2023)? Sono ben lontani i tempi delle serrate e delle chiusure per ferie. Questa estatena non accenna a concludersi e anche nei giorni più caldi dell’anno non mancano opportunità di incontro e divertimento. Vediamo dunque qualche suggerimento per chi rimane nella capitale per la festa di mezza estate.tra mostre e musei Come di consueto iniziamo la nostra rassegna di segnalazioni daglirelativi al patrimonio artistico della città.al museo è l’iniziativa che tiene aperti i siti monumentali di tutta Italia nei giorni del 14 e 152023. Porte aperte dunque in luoghi meravigliosi pieni di storia e fascino come il Parco Archeologico del ...