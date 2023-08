Cosa comporta l’omicidio politico di Villavicencio per le elezioni in Ecuador?

(Di giovedì 10 agosto 2023) Al termine di un comizio elettorale svoltosi in una scuola di Quito, la capitale del Paese, il candidato presidente Fernandosi è fermato a salutare alcuni dei suoi sostenitori presenti. Mentre si appresta a salire in macchina, ilegno viene raggiunto da molteplici colpi d’arma da fuoco. Trasportato urgentemente all’ospedale più vicino,esala l’ultimo respiro durante il tragitto. Sei persone sono state arrestate dalla polizia locale, mentre un altro sospettato è morto dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro a fuoco con le forze di polizia. Anche se ancora gli inquirenti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul movente, l’implicazione dei gruppi legati al traffico di droga è quasi ovvia. Dopo essere stato per molto tempo una sorta di paradiso sicuro in mezzo al ...

Cosa comporta l'omicidio politico di Villavicencio per le elezioni in ...

