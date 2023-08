Cosa c’è davvero dentro a marmellate e confetture?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Per chi fa la spesa marmellata e confettura sono denominazioni sostanzialmente equivalenti. Non è così per la legge. Che riserva la denominazione “marmellata” al prodotto ottenuto unicamente a partire dagli agrumi, con una quantità minima di frutta mai inferiore al 20%. Mentre il termine “confettura” indica la preparazione ottenuta con tutti gli altri tipi di frutta. In ogni caso con un contenuto minimo di frutta almeno pari al 35% del totale e fino al 45% nel caso la denominazione sia “confettura extra”. La preparazione casalinga di questa che sembra essere componente irrinunciabile della colazione tipica italiana è abbastanza semplice, anche grazie all’elenco degli ingredienti veramente essenziale: frutta fresca e zucchero. Può, invece, non essere altrettanto semplice orientarsi tra le decine di tipologie die marmellata disponibili in commercio. La ...