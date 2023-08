(Di giovedì 10 agosto 2023) Joaquinentra nel tabellino di(3-4), penultima amichevole del precampionato nerazzurro, firmando il gol del 2-3 (qui gli highlights). Tuttavia dalla sua prestazione arrivano (ancora)piuttosto contrastanti. PIÙ DEL SOLITO – Joaquinonora la maglia da titolare indi ieri, sfruttando l’assenza del connazionale Lautaro Martinez. Il numero 11 nerazzurro riesce persino ad entrare nel tabellino dell’amichevole, firmando il gol del sorpasso prima dell’vallo. Undi testa in tuffo, attaccando il secondo palo, su cross mancino di Denzel Dumfries al termine di un’azione piuttosto confusionaria. Non la specialità della casa per, che però riesce a farsi ...

A tre minuti dal 45° minutoin tuffo riporta l`Inter avanti, sfruttando al meglio un traversone dalla sinistra di Dumfries.L' Inter4 - 3 contro il Salisburgo in una pirotecnica amichevole giocata in casa degli austriaci sotto ...nel finale di primo tempo ha riportato avanti gli uomini di Simone Inzaghi , ma il ...nel finale di primo tempo ha riportato avanti gli uomini di Simone Inzaghi, ma il Salisburgo a inizio ripresa ha trovato il 3 - 3 grazie a Baidoo, mentre Simic ha sbagliato il secondo rigore ...

Correa batte un colpo in Salisburgo-Inter, ma i segnali non bastano Inter-News.it

L'Inter batte il Salisburgo 4-3 in amichevole alla Red Bull Arena. Ci pensa il subentrato Sensi a chiudere la pratica contro la formazione di Struber allo scadere. Una gara dai molteplici colpi di ...L’Inter batte 4-3 il RedBull Salisburgo alla Red Bull Arena di Salisburgo in amichevole. I nerazzurri trionfano in Austria in vero e proprio festival del gol. La squadra di Inzaghi mette subito Sommer ...