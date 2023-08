Corna su corna | Belen Rodriguez tradita e scatenata | come umilia De Martino

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un video dimostrerebbe i tradimenti di Stefano Deai danni di. Nonostante sulla rottura i due non si siano ancora pronunciati, sembra che le frecciate della modella argentina su Instagram siano chiarissime. In particolare uno degli ultimi filmati condivisi. Qui si vede un gruppo di cervi che ha incontrato in un parco. Sette per l'esattezza, conlunghe e ben ramificate. Nessun copy,lascia parlare le immagini senza aggiungere altro, ma risponde con grasse risate a qualche follower che chiede se l'intenzione è proprio quella di svelare qualcosa. La showgirl al momento si trova in vacanza ad Albarella con la figlia Luna Marì, mentre Santiago è con il papà a New York. Sui tradimenti di Desi era già parlato a lungo. ...

Lefanno male. Infastidiscono all'inizio, le sopporti e ti colpevolizzi pure, per un certo lasso di tempo. Ma poi che succede Che se vedi il "reato" perpetrarsi, come un rituale, l'...Una clip di solo qualche secondo pubblicata sulla piattaforma da Roberta che riporta la frase: " I vestiti come Barbie e lecome Bambi ". Sono tanti i fan che dopo aver visto questo video hanno ...Nella clip in questione la protagonista non è la stessa Belen, ma un gruppo di cervi in un prato con le loro grandiin bella vista. 'in libertà' commenta Guendalina Canessa, e ai più ...

“Corna in libertà”: il video di Belen Rodriguez scatena il gossip sui tradimenti di Stefano De… Il Fatto Quotidiano

Alla fine è esondata "come un fiume che esonda" (cit. Simona Ventura). La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai una certezza. Mentre lui… Leggi ...Continua lo scontro a distanza tra fidanzate e tentatrici dell’ultima edizione del reality. Volano frecciate social a non finire. Ecco cosa sta accadendo.