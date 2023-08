Convocati Frosinone per il Pisa | la lista a disposizione per la Coppa Italia

Mancano dalla listaanche gli elementi sul mercato ovvero Ionita, Mastinu e Rus . Sibilli ... Almeno 5 i giovani bianconeri attenzionati dal plenipotenziario del. A partire da Kaio ...Il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha reso nota la lista deiper- Pisa, primo impegno ufficiale in Coppa Italia. Out Ettore Gliozzi, alle prese con un problema al ginocchio, Alessandro De Vitis, ma anche Tomas Esteves e Antonio Caracciolo. ...... la vincente della sfida trae Pisa incontrerà la vincente del match Torino - Feralpisalò.domattina l'allenamento si svolgerà invece all'Arena Garibaldi e al termine il gruppo dei...

Allenamento di rifinitura sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club atteso domani, Stadio “Stirpe” (ore 17.45) dalla.Harroui, il Frosinone ti dà una grande occasione anche per cercare stabilmente un posto con la nazionale del Marocco. La vetrina della serie A sarà fondamentale. Piace lo spirito che metti sempre in ...