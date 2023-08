Conte “Tassa su extraprofitti sia risolutiva e non pannicello caldo”

(Di giovedì 10 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lasuglidelle banche “andava fatta cinque mesi fa. Il governo è in ritardo, ha fatto soffrire famiglie e imprese. Ora speriamo che la scrivano bene, che siae non unsventolato solo mediaticamente”. Così il presidente del M5s, Giuseppe, intervistato al Tg1. – foto: Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

