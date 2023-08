Consigli pervivere al meglio i flirt estivi dal punto di vista sessuale ed emotivo

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023) La bella stagione, i luoghi di villeggiatura e il clima vacanziero creano spesso una cornice perfetta per la nascita di passioni estive. Eppure, talvolta possono emergere alcuni dubbi. L’afa può giocare brutti scherzi sotto le lenzuola? La spensieratezza tipica della stagione può generare false aspettative su storie magari con “data di scadenza”? Le risposte arrivano da MioDottore, che ha coinvolto il Dottor Lorenzo Giacomi, psicologo della piattaforma, per condividere suggerimenti su come approcciarsi alle passioni nate sotto il sole senza “controindicazioni” e trarre ilda qualsiasi esperienza, sia a livellosia. L’acqua: l’elemento chiave di questa stagione per favorire migliori prestazioni e stimolare divertimento e passione nella coppia Locali all’aperto, pool party, romantici rifugi di montagna, città ...