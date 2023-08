Concorso per Ricercatori all’Università Dell’Aquila

(Di giovedì 10 agosto 2023)Pubblico per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per il Dipartimento di ingegneria Con d.r. n. 945 – 2023 del 31 luglio 2023 l’Universita’ degli studiha emanato un bando per l’indizione di una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatrice con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito: Dipartimento: Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica; settore concorsuale: 01/B1 – Informatica; settore scientifico-disciplinare: INF/01 – Informatica; n. posti: uno. Bando diIl bando integrale sara' pubblicato all'albo ufficiale del sito dell'Universita' degli studi dell'Aquila ...

Ecco, misuramisura, i provvedimenti che sono stati approvati TAXI " Città metropolitane, capoluoghi e comuni con aeroporti internazionali possono bandire ilstraordinario - sino a un ...Ricorda che la domanda potrà essere presentata in una sola regione e nel caso dovessi risultare vincitoreuninterregionale, verresti collocato in quella prescelta in fase di ...La scadenzapartecipare al bando diè fissata alle ore 23.59 del 6 settembre 2023 . I posti suddivisiRegione Abruzzo " 33 Basilicata " 4 Calabria " 34 Campania " 175 Emilia - ...

Buone notizie per chi cerca lavoro: al via il bando di concorso del Ministero dell’Istruzione per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.740 insegnanti di educazione motoria per le scuole primarie di ...La XXI edizione della rassegna “Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni di Fiumalbo, Montecreto, Pievepelago e Riolunato, con il contributo della Regione Emilia-Romagna ed il patrocinio della ...