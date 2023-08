Concorso per Professori all’Università di Tor Vergata

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 10 agosto 2023)Pubblico per la chiamata di 1 professore di seconda fascia, per il Dipartimento di scienze e tecnologie chimichedi Roma Tor. Selezione Pubblica per la Posizione di Professore di Seconda Fascia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università di Roma TorSi comunica ufficialmente che, tramite il decreto rettorale numero 1890 datato 28 luglio 2023, è stato avviato un processo di selezione basato su valutazione comparativa, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni. L’obiettivo è la scelta di un professore universitario di seconda fascia da collocare nel corpo docente del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche presso l’Università degli Studi di Roma “Tor ...