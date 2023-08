Comunità Energetica Rinnovabile | adesione alla manifestazione d’Interesse fino al 11 settembre

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 10 agosto 2023) Caserta. Il Comune, con determina dirigenziale e in seguito a numerose richieste pervenute agli uffici del Settore Ambiente da imprese e privati cittadini, ha disposto la riapertura dei termini – dall’11 agosto all’11– per l’all’Avviso di Manifestazioniche consente di entrare a far parte di una(CER) nel territorio comunale. Il Comune di Caserta e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche (DISTABiF) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, grazie al Protocollo d’Intesa siglato lo scorso dicembre, stanno redigendo lo studio di fattibilità tecnica per la costituzione della prima CER della provincia di Caserta, che consentirà di accelerare il processo di transizione ...