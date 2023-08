Comprare gomme per auto online | cosa c’è da sapere

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’e-commerce degli pneumatici pere moto rappresenta, al momento, un quota ancora minoritaria del mercato di settore; al contempo, vanta ampi margini di crescita a breve e medio termine, in virtù di una lenta ma inesorabile evoluzione delle dinamiche di consumo. Nello specifico, sarà il segmento B2C (“Business to client”), quello che mette in relazione venditori e clienti finali, ad espandersi nei prossimi anni, sfruttando una crescente integrazione tra canali di vendita diversi. Numerosi studi hanno dimostrato come la suddivisione tra negozio fisico e shopappaia sempre più sfumata, in virtù di una costante integrazione di entrambi da parte degli utenti. C’è chi, ad esempio, fa ricercheprima di acquistare in negozio oppure valuta l’articolo in un punto vendita per poi cercarel’opzione ...