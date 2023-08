Come proteggere i beni in caso di divorzio | se non lo sai è una stangata tremenda

(Di giovedì 10 agosto 2023) La dissoluzione di un vincolo coniugale è un evento che inevitabilmente si ripercuote sulla situazione finanziaria dei partner coinvolti. Da questo punto in poi, ciò che una volta apparteneva alla sfera familiare, dovrà essere redistribuito. L’attenzione prioritaria, in queste situazioni, deve essere rivolta alle figlie e ai figli. Oltre all’assegno di sostentamento, che mira a preservare lo stato finanziario, è fondamentale prestare adeguata considerazione anche alla tutela del patrimonio e della residenza.(Ilovetrading.it)Le conseguenze possono variare anche in base al regime patrimoniale scelto inizialmente all’atto del matrimonio. L’opzione di separazione deirappresenta uno dei principali strumenti di salvaguardia del patrimonio familiare anche indi ...

...aeree e di moderni jet da combattimento per poteri civili dai missili degli occupanti russi. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso serale,...il denaroZio Paperone può trasformarsi in un'ossessione e molti diventano maniacali nel volere sempre di più. Il mondo ha bisogno di altre ricchezze. Di più umanità, per esempio. Un ...... ciò significa che il datore di lavoro non può negarlo, cosìil dipendente non può decidere di ... Queste disposizioni hanno lo scopo dientrambe le parti: il datore di lavoro, garantendo ...

Come proteggere l'auto dagli eventi atmosferici Money.it

Come fare per proteggere le cicatrici dal sole Scopriamo la guida da seguire. Un rapporto problematico e delicato quello tra cicatrici ed esposizione al sole: ecco perché è importante sapere come pro ...