Come prevenire le malattie cardiovascolari?

(Di giovedì 10 agosto 2023) Perle, il primo approccio consiste nel sottoporsi a una visita specialistica dal cardiologo. Ma in che cosa consiste questo servizio e quali sono gli esami diagnostici che vengono effettuati per verificare lo stato di salute del nostro sistema cardiovascolare? Il Dr. Vincenzo Trani, Cardiologo di Habilita spiega che: “La visita cardiologica prevede una valutazione clinico-obiettiva del soggetto esaminato. Una volta che lo specialista ha rilevato i valori della pressione, ha raccolto i dati anamnestici ed effettuato l’elettrocardiogramma, è possibile formulare una prima diagnosi: si può quindi capire se per il soggetto sia necessario eseguire ulteriori approfondimenti, invasivi o non invasivi”. Qual è il passaggio successivo nel caso in cui siano necessarie ulteriori verifiche? “Tra gli esami non ...