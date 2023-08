Come lavare il mocio | se fai così lo igienizzi e eliminerai la puzza!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 10 agosto 2023) Per ottenere una pulizia perfetta della casa dobbiamo utilizzare strumenti adeguati. Ad esempio, quando lavi i pavimenti devi assicurarti che ilsia pulito e igienizzato correttamente. Scopriperfettamente il, eliminando lo sporco e il cattivo odore. Per pulire correttamente ilpuoi lavarlo in lavatrice. Metti ilnel cestello interno, aggiungi il detersivo e un bicchiere di aceto rosso, in modo da igienizzarlo perfettamente. In alternativa, puoi anche mettere ilin una bacinella con acqua e ammoniaca prima di avviare il lavaggio in lavatrice. Ti consigliamo inoltre, di impostare una temperatura di 90 gradi, evita di scegliere una temperatura inferiore ai 60 gradi. Se decidi diil ...