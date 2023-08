(Di giovedì 10 agosto 2023) C'entra l'aumento della produzione di cocaina in Colombia e Perù: il candidato presidenziale ucciso mercoledì a Quito era stato minacciato dai cartelli della droga

... alcuni dei quali legati ai suoi franchise più famosi: da Stranger Things a, passando dalla ... Un punto di congiunzione tra i due media è quello rappresentato dai contenuti interattiviBlack ...C'è sempre più domanda per la polvere bianca e ispingono per soddisfarla: nel 2020, i campi ...riportato da Il Sole 24 Ore Le piantagioni di cocaina, tra il 2013 e il 2017, sono ...Ad esibirsi, oltre ad alcuni dj in apertura, Noyznoto producers e rapper romano considerato da sempreuno dei migliori esponenti della scena Hardcore Hip Hop contemporanea italiana. "...

Come i narcos sono arrivati in Ecuador Il Post

Uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador è stato ucciso a colpi di pistola al termine di un comizio della campagna elettorale.La piovra africana ha messo i suoi tentacoli su Cosenza, trasformando l'autostazione e la vicina Villa Giulia in un centro di spaccio a cielo aperto simile alle vele di Scampia.