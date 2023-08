(Di giovedì 10 agosto 2023) Dovrebbe servire a limitare meglio siti e piattaforme che offrono servizi per vedere illegalmente partite di calcio e film in streaming

Mossa presentata da Matteo Salvini, leader della Lega, senza offrire dettagli specifici su. 'Salvini ha voluto dimostrare che la Lega non è uno spettatore, ma che può dare forma all'...... "Dobbiamo pianificare ciò che sappiamomeglio adesso. Ci sono soluzioni che penso non guardino ancora all'elettricità . Le auto di nicchiale nostre non sono solo accelerazione e ...Non c'è al momento alcuna susarà strutturato eil nuovo bonus Meloni ma, stando alle anticipazioni, potrebbe essere riconosciuto oil bonus Renzi 80 euro, anche se ...