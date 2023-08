“Come è bello vivere con te” | la dolcissima dedica di Elodie per i 34 anni di Andrea Iannone

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 10 agosto 2023)sono sempre più felici insieme e sono riusciti a smentire anche chi non credeva nella loro storia d’amore. Anzi, in un primo momento forse i più scettici erano loro, intenzionati a frequentarsi senza troppe aspettative. La showgirl aveva iniziato questa storia d’amore cercando di stare con i piedi per terra, arrivando addirittura ad affermare che mai avrebbe potuto amare qualcuno tanto quanto il suo ex Marracash, invece il pilota ha saputo rispettare i suoi tempi e ora non mancano di esprimere i propri sentimenti in maniera reciproca. L’interprete di Pazza Musica, brano che canta con Marco Mengoni, ha così voluto fare unaspeciale attraverso il suo profilo social al fidanzato, in occasione del giorno in cui ha compiuto 34(è nato il 9 agosto 1989). ...