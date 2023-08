Come “contrastare” i deepfake musicali con un cambio di paradigma del diritto d’autore

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Si tratta di un passo imprescindibile nell’accordo tra la musica e AI, quello che vedeprimo passo il sodalizio di cui parliamo oggi, quello tra Google e Universal Music. Alcune fonti del Financial Times hanno spiegato, una volta completato l’accordo, Google punterebbe a rilasciare una piattaforma AI per creare musica basandosi su voci e brani di artisti famosi. Tutto questo,è giusto che sia, con il benestare degli artisti le cui opere e le cui voci vengono utilizzate per addestrare l’Intelligenza Artificiale, i quali riceverebbero un compenso per l’addestramento dei loro brani licenziati con Universal. Questo primo tentativo di imbrigliare l’AI affinché non deflagri il mondo della creatività musicale passa anche per la neutralizzazione dei, ovvero tutte quelle canzoni ...