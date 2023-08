Come combattere l’afa all’ora dell’aperitivo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 agosto 2023) Che sia per l’aperitivo dopo lavoro per chi è in città e ancora vede le ferie col binocolo, oppure per brindare in riva al mare al meritato riposo, la scelta del cocktail estivo da consumare è fondamentale per trovare un po’ di sollievo dal. Gli appassionati di drink sanno bene che la corretta miscela può contribuire a rendere più leggera la serata, oppure ad appesantirla se la scelta ricade su cocktail molto strutturati e dall’alta percentuale alcolica. Grazie ai consigli del mixologist Francesco Bonazzi, socio di Farmily Group, chi vuole bere bene e in modo consapevole può scegliere i drink migliori per le serate estive più calde. Scegliere il low alcolCaldo e alcol non vanno molto d’accordo. Quest’ultimo provoca infatti un effetto diretto sulla termoregolazione del corpo: fin dai primi sorsi si verifica un fenomeno di vasodilatazione cutanea che aumenta il ...