Claudio Brachino | “Barbara D’Urso trash? A Mediaset tutti vedevano e godevano dei suoi ascolti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Si è fatta confusione:, ile il genere dell’infotainment sono tre cose diverse.non corrisponde al; ilè l’eccesso linguistico che può capitare in una stagione, ma a me l’equivalenza infotainment=non piace”. Nel gennaio 2008ha iniziato conl’avventura di Mattino Cinque. Da quell’esperienza poi sarebbe nato, più tardi, anche Pomeriggio 5, programma che a settembre tornerà in onda ma senza di lei. Di questa fuoriuscita dasi è detto già molto, e ora è il giornalista a commentare la vicenda. Nelle scorse settimane lei stessa ospite al Festival Marateale aveva detto: “Pensano sia l’unica a fare un certo tipo di televisione. ...