Claudio Brachino | “Barbara d’Urso non è trash | in Mediaset ci sono moltissimi esempi”

Leggi su biccy

(Di giovedì 10 agosto 2023)stati colleghi e hanno dato vita prima a Mattino Cinque, poi a Pomeriggio Cinque e infine a Domenica Live. Il genere infotainment (ovvero un programma che mischia informazione e intrattenimento) è stato portato aproprio da lui, come rivendicato su TvBlog. “Ho un bellissimo ricordo di quella stagione. Fondammo un genere televisivo: l’infotainment, cioè l’incontro tra l’esperienza di tipo giornalistico classico e quella che viene dall’intrattenimento. Il genere esisteva già in America, c’era in Rai, ma non a. Infotainment alla fine significa giornalismo popolare”.: “non è” Il giornalista ha ...