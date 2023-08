Circo Massimo | nessuno stop ai live Controlli con il sismografo dell' Ingv

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Una telefonata cordiale tra il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il Ministroa Cultura Gennaro Sangiuliano per confrontarsi sulle vicende legate al concerto di Travis Scott che si è tenuto lunedì scorso nell'area del. Da quanto si apprende da fonti del Campidoglio non ci saràagli spettacoli, ma in accordo col Ministero, si lavorerà per rafforzare il meccanismo di controlloe prescrizioni e di sanzione. Come sempre ogni evento previsto in quell'area sarà valutato caso per caso attraverso l'apposito tavolo tecnico. Il sindaco Gualtieri ha anche chiesto al Sovrintendente Presicce di istituire una commissione per esaminare il possibile mancato rispettoe prescrizioni in occasione del concerto di Travis Scott. Nel frattempo ...