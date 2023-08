Cina | ' stretta Usa su investimenti è colpo a supply chain'

(Di giovedì 10 agosto 2023) La nuova politica americana sulla limitazione deglinel settore hi - tech cinese "interrompe gravemente la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali". È la dura ...

La nuova politica americana sulla limitazione degli investimenti nel settore hi - tech cinese "interrompe gravemente la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali". I paletti imposti nell'ordine esecutivo riguardano i semiconduttori, il quantum e alcuni sistemi di intelligenza artificiale Joe Biden lancia la stretta agli investimenti americani in Cina nel settore hi - tech. Una mossa dettata da motivi "di sicurezza nazionale e non economici", afferma un funzionario dell'amministrazione.

La Cina ha presentato "solenni rimostranze" agli Usa dopo le nuove misure decise per limitare gli investimenti nella tecnologia cinese, verso cui ha espresso "forte insoddisfazione e ferma opposizione".