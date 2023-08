Cina | analisti | “Rischio deflazione potrebbe avere impatto su economia mondiale”

(Di giovedì 10 agosto 2023) "Ribassi merci cinesi possono incidere su investimenti e occupazione nel mondo, urgente chestimoli domanda e ricostruisca fiducia famiglie e imprese" Larischia la, anche alla luce del dato di luglio sui prezzi al consumo, scesi per la prima volta da oltre due anni dello 0,3% rispetto al 2022. In un contesto di elevato debito pubblico e di risultati deboli sia sul lato dell’import sia su quello dell’export, questoeffetti significativi sia nel Paese, con un ulteriore aumento del debito e della disoccupazione, sia nel resto del mondo, trattandosi della secondadopo gli Stati Uniti. È l’allarme lanciato daed economisti su diverse testate straniere, tra cui la “Bbc” e il “New York Times”. “E’ preoccupante”, dice ...

...Corre Moncler in linea con il settore in Europa che si aspetta un aumento delle vendite con la...insieme a Qatar e Usa) potrebbe impattare sul 10% delle esportazioni globali - dicono gli......questo è il motivo per cui l'indicatore Debito/PIL viene spesso utilizzato daglie dagli ...e Usa, il confronto Nel rapporto di aprile, scrive l'Fmi, il rapporto debito - Pil degli Usa ...L'indice dei prezzi al consumo in, il principale indicatore dell'inflazione, è sceso dello 0,3% su base annua a luglio, secondo l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Glisi ...

Cina, analisti: "Rischio deflazione potrebbe avere impatto su ... Adnkronos

Un grafico dell'indice azionario tedesco DAX è stato raffigurato alla Borsa di Francoforte dopo che i rischi sono saliti ai massimi di diversi mesi negli ...'Ribassi merci cinesi possono incidere su investimenti e occupazione nel mondo, urgente che Cina stimoli domanda e ricostruisca fiducia famiglie e ...