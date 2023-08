(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 5 minutiCon la pubblicazione sui social del videospot “Ogni cosa è possibile”, in cui una Bianchina rompe il silenziocontrora di un piccolo paese, inseguita da un gruppo di bambini attratti dal ciak, si avvicina la secondadel– Cinema e Borghi,ival cinematografico per la promozione del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle aree interne, che si terrà dal 17 al 21 agosto nel borgo di Perito. Quattro giorni di proiezioni, concerti, spettacoli, mostre, presentazioni di libri, visite guidate, laboratori e iniziative nel segnodieta mediterranea, dell’artigianato e del turismo rurale. La direzione è di Max De Francesco, ideatorekermesse, l’organizzazione è ...

Due giorni a Montano Antilia, in provincia di ...CilentArt, giunto alla sua terza edizione, continua il suo percorso sulle tracce lasciate dalle precedenti edizioni. L'obiettivo è anche quello di valorizzazione dei territori delattraverso l'Arte,...CilentArt, giunto alla sua terza edizione, diretto da Alfredo Balsamo e Vittorio Stasi, continua il suo ... di valorizzazione dei territori delattraverso l'arte, la musica e la danza, ...

Cilento Fest, tutti gli ospiti e i premiati della II edizione anteprima24.it

Un paese intero che si trasforma e diventa per due giorni un posto magico a misura di bambino. Giochi e sapori di un tempo, ma anche musica e convegni. È il Crea Fest, che ha preso il via ieri a Massi ...Il taglio del nastro del Cilento Fest avverrà il 17 agosto con l’apertura del Villaggio Cilento Fest, diviso in cinque aree: Area Piazza (proiezioni serali e spettacoli); Area Visioni (incontri sul ...