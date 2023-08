Ciclo mestruale in estate | la dieta aiuta a ridurre i sintomi

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 10 agosto 2023) Life&People.it Le donne, ogni mese, hanno l’appuntamento fisso con le mestruazioni. Non tutte, però, lo vivono allo stesso modo, tra fastidi e disturbi di lieve natura, dolori altalenanti e situazioni, invece, stabili che non creano nessun tipo di problema. In, a causa del caldo, tutto si complica, ed ildiventa un momento di vero e proprio disagio. Il flusso può essere irregolare, oltre che doloroso e la pelle si irrita. Sono alcune delle situazioni che si verificano e che rappresentano uno stress importante per la donna che si sente spossata e più debole del solito. Come rimediare? Facendo attenzione a tavola, scegliendo un’alimentazione ad hoc per ilche consente di attenuare ie di renderlo il più regolare possibile....