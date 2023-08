Ciclismo su pista | Mondiali 2023 tra punti interrogativi e certezze | ma l’obiettivo è Parigi 2024

(Di giovedì 10 agosto 2023) Si sono conclusi ieri gli otto giorni dedicati alsuall’interno deididi Glasgow. Otto giorni che in chiave Italia hanno regalato delle emozioni, alcuna forse indimenticabili, ma che hanno soprattutto lasciato qualche punto interrogativo. Proviamo ad analizzare quanto accaduto. Iniziamo con il conto delle medaglie, dato che ovviamente non racconta tutto, ma che è quello che spesso finisce per spostare più di ogni altra cosa la valutazione complessiva. Le medaglie in tutto sono state quattro, con un’unica affermazione iridata, entrambi dati in netto calo rispetto alle sette medaglie totali e ai quattro ori del 2022 (per trovare un dato peggiore bisogna arrivare al 2019). I nomi che troviamo scritti accanto alle quattro medaglie azzurre sono tutti ascrivibili al ...

... DATE, ORARI E TV MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA,, BMX E MTB TUTTI I CONVOCATI DELL'ITALIA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO STREAMING E TV " La ...... DATE, ORARI E TV MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA,, BMX E MTB TUTTI I CONVOCATI DELL'ITALIA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO PER AGGIORNARE IL LIVE ...Meno di 60 milioni di abitanti, eppure siamo un paese di riferimento in uno degli sport più sofisticati: ilsuè dettagli, millesimi di secondo, potenza e velocità ma anche tattica e ...

Velò è visibile sul canale 13 del digitale terrestre per gli abitanti di Abruzzo e Molise, in streaming sul sito web www.tvsei.it nella sezione “LIVE” e sulle pagine Facebook di TVSEI e VELO’ tutti i ...Glasgow 2023 – Oggi, mercoledì 9 agosto, si concluderanno i Mondiali di ciclismo su pista di Glasgow 2023. L’attesa è grande per scoprire i vincitori degli ultimi quattro titoli iridati in palio, e la ...