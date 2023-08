Ciclismo | startlist cronometro femminile elite | Mondiali Glasgow 2023

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ladella prova adonnedisu strada, valevole per iin corso di svolgimento a. La prima a scattare sarà Arefa Amini alle ore 13:55, mentre la prima azzurra a scendere in pista sarà Alessia Vigilia alle ore 15:15. Vittoria Guazzini inizierà la sua prova contro il tempo alle 15:32, mentre a seguire sarà la volta delle migliori come Marlen Reusser, Grace Brown e la campionessa uscente Riejanne Markus. Ecco lacon tutti gli orari di riferimento. 13:55:45 AMINI Arefa AFG 13:57:00 *AYUBA Grace NGR 13:58:15 IVANOVA Dunja MKD 13:59:30 HENTTALA Lotta FIN 14:00:45 DAVIDSON Skye ZIM 14:02:00 *YASHCHENKO Tetiana UKR 14:03:15 LU Siying CHN 14:04:30 SVEINSDOTTIR Kristin ...

Giovedì 10 agosto 2023 va in scena la prova a cronometro della categoria Donne Elite del ciclismo su strada ai Mondiali di Glasgow. La caccia alla maglia iridata della campionessa uscente Ellen Van Dijk, questa stagione assente per via della gravidanza, si preannuncia accesa. Giovedì 10 agosto è il giorno della cronometro donne Elite ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023, prima storica rassegna iridata unificata per tutte le discipline.

Ciclismo, Mondiali 2023: la startlist e l'ordine di partenza della cronometro femminile OA Sport

Vittoria Guazzini e Alessia Vigilia, con la voglia di riscatto dopo non essere riusciti ad andare a medaglia Reusser e Grace Brown sono le grandi favorite, ma occhio alla Vollering che - dopo il Tour ...Dopo quella under 23, spazio alle donne: appuntamento domani con la cronometro al femminile dei Mondiali di ciclismo su strada in quel di Glasgow. In casa Italia spazio ad Alessia Vigilia e, soprattut ...