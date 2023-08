Ciclismo | Piantedosi | “Il Giro d’Italia non ha eguali nel mondo | meglio del Tour de France”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Matteo, Ministo dell’Interno, è stato ospite di “Mediterranea – la civiltà blù”, la rassegna ideata da Micromegas Comunicazione e in svolgimento a Sabaudia. In tale circostanza è stato lui a rispondere a una domanda di Andrea Pancani, moderatore della rassegna, sulla sua grande passione legata al. “Ilper bellezza dei luoghi percorsi, e per criteri di organizzazione ildelde. Da un punto di vista sportivo ilè superiore, ma ilnon hanel”. SportFace.

Ciclismo, Piantedosi: "Il Giro d'Italia non ha eguali nel mondo ... SPORTFACE.IT

Perché nessuno ha fermato l'assassino di Iris Setti. Cosa non dice la propaganda di Salvini e Piantedosi sul caso di Nweke Chukwuka. Oggi nella città trentina si riunisce il comitato per l’ordine e la ...Nweke Chukwuka sarebbe stato processato il prossimo novembre per le aggressioni dell’anno scorso, per questo non poteva essere espulso. Il sindaco Valduga: «Cercherò di capire perché non si è procedut ...