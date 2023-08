Ciclismo | Mondiali | la statunitense Dygert vince la cronometro

Nel programma di oggi, giovedì 10 agosto, la cronometro individuale élite su strada, il flatland élite di BMX Freestyle e il cross country short track élite di mountain ...La statunitense Chloe Dygert conquista il successo nella prova a cronometro femminile elite di 36.2 km, valevole per i2023 disu strada in corso di svolgimento a Glasgow . L'atleta americana, dunque, torna campionessa nella prova contro il tempo battendo l'australiana Grace Brown , medaglia d'...Altra medaglia per l'Italia aidi. Dopo l'oro di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro Under 23 maschile, Federica Venturelli ha conquistato il bronzo nella gara femminile. Dopo il 4/o posto ottenuto nella prova ...

Mondiali ciclismo 2023, ottavo giorno: italiani in gara oggi 10 agosto Adnkronos

Glasgow, 10 ago. - (Adnkronos) - Chloe Dygert vince la medaglia l'oro nella cronometro ai Mondiali di ciclismo a Glasgow. La statunitense completa i 36,2 km con il tempo di 46'59"80 precedendo di 5"67 ...Si disputerà domani, venerdì 11 agosto, la cronometro individuale élite valida per i Mondiali 2023 di ciclismo su strada. Al via a Stirling (Scozia) si presenteranno tutti i più forti della specialità ...