Ciclismo Mondiali Glasgow 2023 | risultati e classifica crono femminile | Dygert torna campionessa

(Di giovedì 10 agosto 2023) La statunitense Chloeconquista il successo nella prova ametroelite di 36.2 km, valevole per idisu strada in corso di svolgimento a. L’atleta americana, dunque,nella prova contro il tempo battendo l’australiana Grace Brown, medaglia d’argento, e l’austriaca Christina Schweinberger, che si mette al collo il bronzo. Per quanto riguarda le azzurre Alessia Vigilia chiude in ventiquattresima posizione, mentre Vittoria Guazzini è trentaduesima. PROGRAMMA SU STRADA: DATE, ORARI E TV, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, ...

Altra giornata di gara ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento a Glasgow in Scozia ed altra medaglia per l'Italia grazie al bronzo conquistato da Federica Venturelli nella gara di cronometro juniores femminile. Lorenzo Milesi, ventunenne di San Pellegrino Terme che ieri - mercoledì 9 agosto - si è portato a casa il meritato titolo di campione del mondo nella categoria Under 23 ai Mondiali di ciclismo.

Mondiali ciclismo 2023, ottavo giorno: italiani in gara oggi 10 agosto Adnkronos

