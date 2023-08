Ciclismo | Mondiali | bronzo per Federica Venturelli nella cronometro Under 23

(Di giovedì 10 agosto 2023) Glasgow, 10 ago. - (Adnkronos) -vince la medaglia diai campionati del mondo di Glasgow23. La 18enne lombarda completa i 13,4 km del percorso in 20', chiudendo alle spalle dell'australiana Felicity Wilson-Haffenden, vincitrice in 19'31" e della britannica Isabel Sharp (19'47").

Altra giornata di gara ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento a Glasgow in Scozia ed altra medaglia per l'Italia grazie al bronzo conquistato da Federica Venturelli nella gara di cronometro juniores femminile. Ottavo giorno dei Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow. Dopo l'oro di ieri di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro, categoria under 23, continua il percorso degli italiani in gara.

