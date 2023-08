Ciclismo | Mondiali 2023 Wout van Aert | “Evenepoel è uno dei favoriti per la cronometro | ma occhio anche a Ganna e Küng”

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) Si svolgerà domani, venerdì 11 agosto, laindividuale élite valida per idisu strada. Al via a Stirling (Scozia) si presenteranno i più forti in questa specialità, tra cui il belgavan. Dopo i due secondi posti ottenuti nel 2020 (a Imola, in Italia) e 2021 (nelle Fiandre, in Belgio), il classe 1994 andrà domani a caccia del primo titolo mondiale a. Vista l’ampia concorrenza (in casa Italia cercherà il colpaccio Filippo), per lui non sarà facile trionfare, ma sicuramentece la metterà tutta per realizzare il sogno iridato. “Se è un percorso adatto a me? Sì. C’è un percorso che non fa per me?”, ha chiesto scherzosamente vandavanti ai microfoni di ...