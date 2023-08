Ciclismo | Mondiali 2023 | Federica Venturelli di bronzo nella cronometro femminile juniores

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un’altra medaglia per l’Italia in questidi Glasgow di. Medaglia che arriva dalla strada, con laha colto un ottimoprova di Stirling lunga 13.4 chilometri che prevedeva il duro strappo finale in lastricato verso il castello. Si è laureata campionessa del mondo l’australiana Felicity Wilson-Haffenden con il crono di 19’31” alla media oraria di 41,503 km/h. La classe 2005 aveva nel suo palmares i titoli nazionali e continentali, ai quali aggiunge il ben più prestigioso titolo iridato. Un monologo il suo, visto che l’argento va alla britannica Isabel Sharp, giunta a 16 secondi.è ...

Rai 2,di: 339.000 spettatori (3,1%);. Nove, Cash or Trash : 317.000 spettatori (2,4%);. Tv8, 4 Ristoranti : 234.000 spettatori (2%);. La7, Padre Brown 2° episodio : 118.000 ...Ottavo giorno deidi2023 di Glasgow. Dopo l'oro di ieri di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro, categoria under 23, continua il percorso degli italiani in gara. Come di consueto, le gare saranno ...Tutto pronto per la cronometro elite femminile disu strada deidi Glasgow 2023 , prima storica rassegna iridata unificata di tutte le discipline della bicicletta in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. La prova contro il ...

Mondiali ciclismo 2023, ottavo giorno: italiani in gara oggi 10 agosto Adnkronos

Eupilio e Lurago I due erbesi hanno vinto la medaglia d’argento di ciclismo. La commozione dei genitori: «La meritano». I sindaci Colombo e Spinelli: «Emozionati per voi» ...I tiranesi Valentina Corvi, neo campionessa europea junior di cross country, e Lorenzo Samparisi hanno preso parte alla spedizione azzurra della mountain bike ai campionati del mondo di ciclismo ...