Ciclismo | Mondiali 2023 | Chloe Dygert trionfa nella cronometro a Glasgow Si ferma Reusser | Alessia Vigilia 24ma

(Di giovedì 10 agosto 2023) È tornata definitivamente. Aveva già dato i primi segnali, tra pista e strada, ma oggi arriva la vera e propria con: la statunitense è la nuova campionessa del mondo a. Sul percorso di 36,2 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Stirling, la 26enne mette da parte anni bui dovuti ad un brutale infortunio (caduta bruttissima aidi Imola) e, a due anni dall’accaduto e tre dal trionfo nello Yorkshire torna a vestire la maglia iridata. Spettacolare la sua prova odierna: partita a tutta nel tratto pianeggiante, ha gestito la velocità ed ha pagato leggermente lo scotto sul finale in salita ma ha conservato la prima piazza fino alla fine con il tempo di 46:59 alla media di 46.229 km/h. Beffata l’australiana Grace Brown: staccata di oltre 30” a metà gara, ha messo in ...

Altra giornata di gara ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento a Glasgow in Scozia ed altra medaglia per l'Italia grazie al bronzo conquistato da Federica Venturelli nella gara di cronometro juniores femminile. Lorenzo Milesi, ventunenne di San Pellegrino Terme si è portato a casa il meritato titolo di campione del mondo nella categoria Under 23. Altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo. Dopo l'oro di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro Under 23 maschile, Federica Venturelli ha conquistato il bronzo nella gara femminile.

