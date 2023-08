(Di giovedì 10 agosto 2023) Doveva essere una medaglia d’oro quasi scontata visto quello che ha fatto vedere in stagione e anche quello che ha dimostrato martedìcronostaffetta mista. Invece è arrivato addirittura il ritiro perfemminile ai Mondiali di2023. In terra scozzese l’elvetica dopo pochi chilometri si è rialzata, è scesa dalla bicicletta e si è seduta a terra. In un primopoteva sembrare un problema fisico, ma subito dopo si è capito che la situazione era complicata soprattutto a livello mentale, con le lacrime della svizzera. Le sue parole ai microfoni di SRF: “Non c’era un problema meccanico, ho deciso di abbandonare la gara in quel. Avevo la sensazione che sentivo il bisogno di una pausa. Ho vinto corse ...

...si è laureata campionessa del mondo su strada nella cronometro disputata ai Mondiali diin ... La svizzeraReusser, annunciata come la principale candidata all'oro dopo i secondi posti ...... IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB TUTTI I CONVOCATI DELL'ITALIA, ... Il sogno della svizzeraReusser si spezza intorno a metà della sua gara poiché, a causa di un ...La startlist della prova a cronometro donne elite disu strada, valevole per i Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Glasgow . La prima a ...a seguire sarà la volta delle migliori come...

Ciclismo, Marlen Reusser si ritira da favorita nella cronometro: "Al momento mancano motivazioni" OA Sport

Assolutamente no, Marlen Reusser ha spiegato ai microfoni di SRF che «semplicemente non avevo più voglia» di continuare la cronometro dei Mondiali di Glasgow.Problemi fisici dovuti alla caduta di martedì nella staffetta mista Assolutamente no, Marlen Reusser ha spiegato ai microfoni di SRF che "semplicemente non avevo più voglia" di continuare la ...