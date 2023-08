Ciclismo | impresa Malori | è campione del mondo nella crono U23

(Di giovedì 10 agosto 2023) caption id="attachment 346587" align="alignleft" width="249" Lorenzo Milesi/captionL'Italia torna a vincere la medaglia d'orometro under 23 ai Mondiali disu pista quindici anni dopo Adriano. Merito di Lorenzo Milesi, nuovoiridato della categoria.Il 21enne bergamasco, di San Pellegrino Terme, ha chiuso la gara in 43'00"46 con 11 secondi di vantaggio sul belga Segaert. Bronzo, invece, all'australiano McKenzie. L'azzurro ha percorso i 36 km da Stirling a Stirling Castle con una media superiore ai 50 km/h, con un finale in crescendo.

