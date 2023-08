Ciclismo | Giacomo Nizzolo si trasferirà alla Q36 5 a fine stagione | “Sono contentissimo | mi sentirò di nuovo a casa”

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) Importante svolta per: il corridore italiano, attualmente in forzaIsrael-Premier Tech, ha trovato l’accordo per trasferirsi, al termine di questaQ36.5 con un contratto di due anni. Per il classe 1989 si tratta di un cambiamento molto interessante e, soprattutto, positivo, visto che conosce già molto bene l’ambiente in cui si troverà l’anno prossimo. La squadra Professional svizzera, infatti, è “l’evoluzione” del team Qhubeka-Assos e della più vecchia Dimension Data, compagini per cuiha corso tra il 2019 e il 2021. Il nativo di Milano ritroverà dunque molti addetti ai lavori con i quali ha già avuto a che fare in passato. “di unirmiQ36.5 – ha dichiarato ...