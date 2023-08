Il 34enne lombardo si lega alla squadra svizzera con un contratto biennale. ROMA - Il Q36.5 Pro Cycling Team ha reso nota "la firma del velocista italianoNizzolo per la prossima stagione". Il ciclista lombardo ha firmato un contratto biennale con la squadra maschile svizzera con licenza UCI. "L'esperto 34enne vanta un notevole palmares, che ...Giovanni Cornelli (categoria Ragazzi 2009), Ludovica Bonini (Cadette) eCarini, atleta di ... I componenti dello staff tecnico biancorosso Precedente- Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 ...In vetta alla classifica, doppietta del Gb Junior " Pool Cantù), con il fuggitivo Ivan Colombo, che precede, di 45" Jordan Vignati; terzo, a 48",Dentelli (Gb Junior Team Piemonte. Tra i ...

Ciclismo: Giacomo Nizzolo firma per il Q36.5 Team

E’ stato il secondo posto del 2008 Andrea Antonioni, al suo primo podio in categoria, la sorpresa della Scd Alma Juventus Fano. Di scena a Urbisaglia (Mc) con gli Allievi dei diesse Filippo Beltrami e ...Il giovane ciclista della società fanese si aggiudica la tappa e va in vetta al "Poker leopardiano". Quasi novanta chilometri corsi in poco meno di due ore e mezza. A Ferragosto la prossima gara ...