Ciclismo | Giacomo Nizzolo firma per il Q36 5 Team

Ciclismo: il "Città di Lucca" per ricordare Giacomo Puccini Quotidiano Sportivo

E’ stato il secondo posto del 2008 Andrea Antonioni, al suo primo podio in categoria, la sorpresa della Scd Alma Juventus Fano. Di scena a Urbisaglia (Mc) con gli Allievi dei diesse Filippo Beltrami e ...Il giovane ciclista della società fanese si aggiudica la tappa e va in vetta al "Poker leopardiano". Quasi novanta chilometri corsi in poco meno di due ore e mezza. A Ferragosto la prossima gara ...