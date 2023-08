Ciclismo femminile | Federica Venturelli | “Non mi sarei perdonata di arrivare ancora quarta!”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Una medaglia di bronzo piena di significati.è giunta terza nella cronometro di apertura di questa giornata dei Mondiali di2023, categoria “juniores”, disputata presso il castello di Stirling. La 18enne cremonese ha terminato la sua prova con il tempo di 20’00?81, a 29?30 dalla vincitrice, l’australiana Wilson Haffeden Felicity. L’argento è andata a una delle favorite, la britannica Isabel Sharp, a 16?59. “Gara dura, soprattutto la parte finale. Conosco bene Isabel, con la quale mi capita di confrontarmi numerose volte, mentre l’australiana è stata una sorpresa. Sicuramente puntavo al podio e anche un bronzo è un ottimo risultato. Non midiuna volta quarta, come è accaduto nella prova in linea“, le sue ...

