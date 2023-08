(Di giovedì 10 agosto 2023) A causa dei lavori per il rifacimento di due tratti della volta della galleria, ildelresterà chiuso per 15 settimane, dal 4 settembre al 18 dicembre 2023. Un cambio della viabilità che si prevede avrà un forte impatto sul traffico, contando che ilè attraversato in media da 5.250 veicoli al giorno, 3.600 tra auto e moto e 1.650 camion.

Il d - day scatterà alle 17 del 4 settembre e ladel tunnel del Monte Bianco finirà alle ... Chiude ildel Monte Bianco, la tangenziale di Torino a rischio tilt maurizio tropeano 01 ...... Carlo Bonomi: "Chi si deve occupare deldel Monte Bianco È una questione della Valle d'Aosta o è un tema italiano Per la sua manutenzione nei prossimi 18 anni ilresterà chiuso 4 ..." Anche in relazione ai finanziamenti appena ottenuti, in ottica di ammodernamento e messa in sicurezza, e all'ormai prossimadeldel Monte Bianco, occorre garantire all'...

Chiusura traforo Monte Bianco, previsti disagi per la circolazione Sky Tg24

