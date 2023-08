Chiusi 20 stabilimenti balneari dai Nas | il 31% dei lidi controllati sono irregolari

(Di giovedì 10 agosto 2023) su Tg. La7.it - Una ventina di. I carabinieri dei Nas nelle ultime ore hanno effettuato controlli in 838e villaggi turistici. In 257 di ...

Una ventina di. I carabinieri dei Nas nelle ultime ore hanno effettuato controlli in 838balneari e villaggi turistici. In 257 di essi - nel 31% dei casi - sono state trovate ...Strutture abusive, carenze igieniche, cibi scaduti o privi di tracciabilità. E' quanto hanno accertato i carabinieri dei Nas durante 883 controlli compiuti in tutta Italia neglibalneari e nei villaggi turistici. Ne sono risultati irregolari 257, pari al 31% di quelli ispezionati. Sono state contestate 415 sanzioni penali e amministrative per oltre 290mila euro. ...Sono risultati irregolari 257, pari al 31% di quelli ispezionati. Contestate 415 sanzioni penali e amministrative per oltre 290mila euro. Sono stati inoltre deferiti all'autorità ...

Chiusi dai Nas 20 stabilimenti balneari, il 31% irregolari - Notizie ... Agenzia ANSA

Controlli dei carabinieri dei Nas in tutta Italia. Due attività sospese nella provincia di Lucca, una a Livorno ...Controlli anche nelle province di Taranto e Brindisi, dove i carabinieri del Nas hanno proceduto alla chiusura di un deposito alimentare e di un bar/ristorante, entrambi inerenti a due stabilimenti ba ...