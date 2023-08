Chiedono se "chef è nera" e vanno via dal ristorante. Cuoca è la pluripremiata Cissè

(Di giovedì 10 agosto 2023) Una turista sessantenne è entrata nelGinger people& food ad Agrigento col compagno e dopo aver visto il menu ha chiamato la cameriera chiedendole se la proprietaria fosse di colore. Alla risposta affermativa è andata via. L'episodio di razzismo lo racconta sul proprio profilo Facebook Carmelo Roccaro presidente della cooperativa sociale che gestisce iled è riportato dal Giornale di Sicilia. Laè Marame, un'abile professionista che ha vinto diverse competizioni aggiudicandosi anche il titolo di campionessa mondiale di Cous cous, nata in Senegal e arrivata ad Agrigento nel 2012 per ricongiungersi col marito.

Karima mi guardava con gli occhi sgranati e a bocca aperta dicendomi 'Dopo avere visto il menù la signora mi ha chiesto se per caso la proprietaria del ristorante fosse una signora neg…di colore. E ...