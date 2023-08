Chi è Cristina Seymandi e qual è stata la sua reazione al quel video virale

Leggi su cultweb

(Di giovedì 10 agosto 2023), nata il 28 luglio 1976 a Torino, è una professionista di nota fama, CEO della Savio Spa, amministratore delegato di Brainscapital e Consigliere di amministrazione di Directa SIM oltre che segretario generale e consigliere della onlus Fondazione Ricerca Molinette. Queste ultime due attività hanno portatoa collaborare con il suo ex fidanzato, Maurizio Segre, il finanziere con ile stava dal 2020 e che nel luglio 2023, l’ha lasciata davanti a tutti gli invitati della festa per l’annuncio del loro matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare ad ottobre. Impegnata in politica (ha affiancato Chiara Appendino come referente del Municipio di Torino). Laha una figlia nata da una relazione precedente. Suo padre è Roberto, un commercialista ...