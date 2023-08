Chi è Beatrice Vendramin | presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino? “Una Belen più giovane in versione bionda”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 10 agosto 2023)De: stanno davvero insieme? E soprattutto, chi è la misteriosa donna che avrebbe conquistato il cuore del marito (ormai ex?) diRodriguez? Finora ci sarebbe solo una voce che, in un video di De, lo chiamerebbe “amore”: a chi appartiene? Mistero e gossip aleggia attorno a quella che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.