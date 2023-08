Che cosa sono le tasse sugli extraprofitti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023) Una windfall tax, come è chiamata in gergo economico, è un’imposta straordinaria che viene provvisoriamente applicata a un gruppo di aziende o a un settore economico che sta beneficiando di guadagni estremamente alti da una situazione, appunto, straordinaria. Un esempio può essere una tassa applicata alle aziende i cui profittiaumentati grazie a una guerra oppure, come di recente accaduto in Italia e in altri Paesi europei, applicatadelle aziende energetiche. Per quanto riguarda il settore finanziario, nel primo trimestre 2023 le cinque principali banche italiane hanno visto i propri profitti, ossia i ricavi rimanenti al netto di tutti i costi sostenuti, aumentare in media del 75 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Quanto di questo aumento sia un profitto “extra” e quanto sia un ...