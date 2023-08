(Di giovedì 10 agosto 2023) Laha fissato per il prossimo 20la trattazione della questione sollevata dal Tribunale di Roma relativa all'assenza degli imputati, quattro 007 egiziani, imputati nel processo per la morte di Giulioavvenuta al Cairo nel febbraio del 2016. La Consulta dovrà esprimersi sulla possibilità di andare avanti con il procedimento e superare la "stasi" processuale anche in assenza di notifiche degli atti ai quattro dovuto anche all'ostruzionismo delle autorità egiziane. In particolare il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, titolare del fascicolo, aveva sollevato davanti al giudice la questione di costituzionalità dell'articolo 420 bis in relazioneparte in cui prevede che l'assenza di conoscenza del processo da parte dell'imputato derivi d...

... altri richiamano un'altrettanta tragica vicenda, quella di Giulio, richiedendo che i suoi ... L'informazione non è davvero neutra se, come in questo, un ragazzo appena maggiorenne, di ...... che vanno rilasciate nei termini giusti e facendo tutte le valutazioni del. Non è certo dalla ... Nonostante le vicende legate all'omicidio di Giulio". Anche secondo il segretario di ...' Continuiamo a chiedere verità e giustizia per Giulio. Abbiamo depositato in Parlamento una mozione per tenere accesi i riflettori su unsanguinario di violazione dei diritti umani '. Lo scrive in una nota il senatore Francesco Verducci , ...

Caso Regeni, udienza alla Corte Costituzionale il 20 settembre Sky Tg24

ROMA, 10 AGO - La Corte Costituzionale ha fissato per il prossimo 20 settembre la trattazione della questione sollevata dal Tribunale di Roma relativa all'assenza degli imputati, quattro 007 egiziani, ...La Consulta dovrà esprimersi sulla possibilità di andare avanti con il procedimento e superare la "stasi" processuale anche in assenza di notifiche degli atti ai quattro 007 egiziani dovuto anche ...