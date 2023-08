Caso De Angelis e tassa alle banche? No | grazie Gli italiani parlano di altro | mare e toast

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 agosto 2023) A volte è utile fare un salto nel passato per comprendere bene il presente. Nel 1885 Stefano Jacini a conclusione della sua inchiesta sullo stato dell’agricoltura e delle condizioni di vita della classe contadina scriveva che “c’è un’Italia reale che non è l’Italia legale, e che tende anzi a ribellarsi a quest’ultima”. Quello scollamento tra le due dimensioni, da un lato chi affrontava le piccole e grandi difficoltà quotidiane, dall’, invece, una classe più fortunata e privilegiata, può essere ridefinito e osservare il dibattito agostano partendo da cosa interessa e cosa segue l’Italia digitale e, all’opposto, cosa interessa all’Italia legale. Così le menzioni online, raccolte in questa seconda settimana di agosto, ci riportano bruscamente nel Paese reale e ci fanno capire quanto le polarizzazioni che animano il dibattito pubblico siano molto spesso solo delle ...